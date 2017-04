Ascolti Serie TV Usa 5 aprile: The Goldbergs in salita, Arrow in fondo

Il fine settimana è ormai alle porte e le agenzie di rating anche questa mattina pubblicano i dati degli ascolti che i network americani sono riusciti a raggiungere grazie alla messa in onda delle rispettive serie televisive nel corso della serata di mercoledì 5 aprile, in cui laha registrato il miglior risultato ei peggiori.

In prima posizione ritroviamo, infatti, la CBS con la trasmissione di Criminal Minds, che ha totalizzato 1.3 punti di rating, corrispondenti a 7.04 milioni di telespettatori e Criminal Minds: Beyond Borders, arrivata ad un rating di 0.7 per 4.61 milioni di spettatori. Al secondo posto si è piazzata la NBC con Chicago PD, vista da un pubblico di 6.52 milioni per 1.3 di rating, Law & Order: SVU, che è riuscita a ritagliarsi 1.2 di rating per 5.07 milioni di persone e Blindspot, che ha toccato un rating di 0.9 punti per 4.34 milioni di telespettatori. Uno scalino più un basso troviamo la FOX con Empire, che è riuscita ad arrivare a 2.2 di rating e 6.35 milioni di spettatori e Shots Fired, che ho sfiorato 1.0 di rating con 3.66 milioni di spettatori. La quarta posizione è occupata dalla ABC con Modern Family, vista da 6.25 milioni di persone per 1.9 punti di rating, The Goldbergs, che ha raggiunto un rating di 1.6 per 5.63 milioni di telespettatori, Designated Survivor, che è riuscita ad arrivare a 1.1 punti di rating con 5.19 milioni di spettatori, Speechless che ha toccato 1.4 di rating per 4.75 milioni di pubblico e Black-ish, vista da 4.58 milioni di persone con 1.3 di rating. Infine, a chiudere la classifica si piazza The CW con una replica di Arrow, che ha registrato un rating di 0.2 per 0.74 milioni di telespettatori.