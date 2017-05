Ascolti Serie TV Usa 5 maggio: Blue Bloods supera tutti col finale di stagione

Una nuova settimana ha inizio e, come sempre, arrivano anche oggi puntuali i dati degli audience relativi alla messa in onda delle serie televisive sui network statunitensi nel corso della serata di venerdì. La serata del cinque maggio ha visto al primo posto la, mentre in coda alla classifica ritroviamo

Ad occupare il primo posto, davanti a tutte le altre serie, infatti, abbiamo il finale di stagione di Blue Bloods della CBS, arrivato a 0.9 punti di rating con 9.05 milioni di telespettatori, seguito da Hawaii Five-0, che è riuscito a guadagnarsi un rating di 0.9 punti per 7.85 milioni di spettatori.

Nel corso della serata, i network ABC ed NBC non hanno trasmesso serie televisive, ma solamente game show, talk show o reality show di vario tipo, quindi al terzo posto si è posizionata la FOX con la messa in onda di una replica di Lucifer, che è riuscita ad arrivare a 0.3 di rating con 1.38 milioni di telespettatori e una replica di Lethal Weapon, che è stata vista da 1.41 milioni di persone con un rating di 0.4 punti. Infine, al terzo ed ultimo posto ritroviamo ancora una volta The CW, con la trasmissione di The Originals, arrivata a 0.3 punti di rating con 0.95 milioni di telespettatori e Reign, che con soli 0.2 punti di rating, arriva a 0.70 milioni di persone.