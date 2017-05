Ascolti Serie TV Usa 6-7 maggio: The Last Man on Earth agli ultimi posti

Ci siamo da poco lasciati alle spalle il primo weekend di maggio, mese che porterà con sé non solo i finali di stagione di molte serie TV, ma anche l'esordio di molte altre. Le agenzie di rating hanno da poco diffuso gli audience delle serie televisive trasmesse nel corso delle serate del fine settimana, che come sempre trovate dopo il salto.

Nel corso della serata di sabato 6 maggio, solo la CBS ha trasmesso serie televisive, ovvero una replica di NCIS, che ha totalizzato 0.3 punti di rating, corrispondenti a 3.70 milioni di telespettatori e Training Day, arrivata anch'essa ad un rating di 0.3 per 3.22 milioni di spettatori.

La serata di domenica 7 maggio ha visto prima in classifica ancora la rete CBS con la messa in onda di NCIS: Los Angeles, arrivata a 1.0 di rating per un pubblico di 8.99, Madam Secretary, che si è guadagnata un rating di 0.7 per 7.49 milioni di persone e Elementary, vista da 4.26 milioni di telespettatori per un rating di 0.6. Al secondo posto troviamo la NBC con la messa in onda di Chicago Justice, arrivata a 1.0 di rating con 5.26 milioni di telespettatori e Shades of Blue, che si è ritagliata 0.7 di rating con 4.11 milioni di spettatori. Subito dopo abbiamo la ABC con Once Upon a Time, che tocca 0.8 di rating con 2.84 milioni di pubblico e, infine, abbiamo la FOX con The Simpsons, che sfiora 1.0 di rating per 2.28 milioni di persone, Bob's Burgers, che totalizza 0.9 di rating per 2.03 milioni di telespettatori, il finale di stagione di The Last Man on Earth, arrivato a 0.7 punti di rating con 1.78 milioni di pubblico e Making History, visto da 1.49 milioni di persone per 0.6 punti di rating.