Ascolti Serie TV Usa 6 febbraio: bene APB e 24: Legacy

La metà della settimana è già arrivata e anche in questo mercoledì mattina arrivano in rete i dati degli ascolti registrati dalle agenzie di rating per le serie televisive andate in onda nella serata di lunedì 6 gennaio, in cui lasi riconferma al primo posto, mentreè di nuovo in fondo alla classifica.

Alla prima posizione sopra tutte le altre serie abbiamo, infatti, Kevin Can Wait della CBS, che ha totalizzato un rating di 1.5 punti, corrispondenti a 7.91 milioni di telespettatori. Successivamente, la rete ha trasmesso Scorpion, con 1.2 punti di rating e 7.76 milioni di persone, Superior Donuts, arrivata ad un rating di 1.4 per 7.34 milioni di pubblico, Man with a Plan, che è riuscita a ritagliarsi 1.4 punti di rating con 7.25 milioni di spettatori e 2 Broke Girls, vista da 5.98 milioni di telespettatori con 1.3 punti di rating. Al secondo posto troviamo la FOX con 24: Legacy, che è riuscita ad arrivare a 1.5 di rating e 6.22 milioni di spettatori con la sua seconda puntata e la premiere di APB, che è riuscita ad arrivare ad un pubblico di 6.10 milioni con un rating di 1.5 punti. Subito dopo si è piazzata la ABC con Quantico, arrivata a 0.7 di rating e 2.61 milioni di telespettatori, seguita dalla NBC con la messa in onda di Timeless, che si è guadagnata un rating di 0.6 per 2.92 milioni di spettatori. Infine, in quinta ed ultima posizione abbiamo The CW con Supergirl, che ha toccato 0.7 di rating per 2.43 milioni di pubblico e Jane the Virgin, vista da 0.93 milioni di persone con un rating di 0.3 punti.