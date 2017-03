Ascolti Serie TV Usa 6 marzo: Taken sorpassa 24:Legacy

La metà della settimana è arrivata e come tutti i mercoledì anche oggi vi teniamo informati sugli ascolti che sono riusciti a raggiungere le reti americane grazie alla trasmissione dei loro show televisivi. Nella serata di lunedì a dominare su tutti gli altri network è stata lache si conferma al primo posto lasciando di nuovoin fondo.

Prima fra tutte abbiamo una replica di The Big Bang Theory, che ha totalizzato 1.5 di rating per 7.51 milioni di telespettatori, seguita da Superior Donuts, che ha raggiunto un rating di 1.2 punti con 6.18 milioni di pubblico, una replica di Man with a Plan, arrivata a 1.2 di rating con 6.10 milioni di pubblico, una replica di Kevin Can Wait, che è riuscita a ritagliarsi un rating di 1.0 punto per 4.76 milioni di persone e una replica di Scorpion, che è stata vista da 4.68 milioni di persone con un rating di 0.8 punti. Al secondo posto è arrivata la rete NBC con la messa in onda della sua serie esordiente Taken, che è riuscita a ritagliarsi 1.2 di rating per 6.09 milioni di telespettatori. Più giù, infine, abbiamo la FOX che ha trasmesso 24: Legacy con 0.9 di rating e 3.80 milioni di spettatori e APB, arrivata ad un rating di 0.8 per 3.53 milioni di pubblico, mentre The CW arriva all'ultimo posto con la trasmissione di Supergirl, vista da 2.16 milioni di persone con un rating di 0.7 punti.