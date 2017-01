Ascolti Serie TV Usa 7-8 gennaio: grande successo per i Golden Globe

Le festività sono ormai completamente terminate e, dopo i, molte serie televisive riprenderanno presto da dove si sono fermate e altre faranno il loro debutto con la prima stagione sui diversi network televisivi. Nel corso del weekend, in attesa delle nuove serie esordienti, abbiamo già assistito ai primi ritorni.

Nella serata di sabato, al primo posto troviamo la CBS con la messa in onda di una replica di Ransom, che ha totalizzato 0.4 di rating per 3.26 milioni di telespettatori e una replica di Criminal Minds, che ha raggiunto 0.4 di rating per 2.95 milioni di spettatori. Al secondo posto, invece, si è posizionata la FOX con una replica di Sleepy Hollow, che è arrivata a 0.3 di rating per un pubblico di 1.04 e una replica di Star, che si è ritagliata 0.3 di rating con 1.00 milioni di persone.

Nel corso della sera di domenica a superare tutti gli altri network è stata la NBC con la messa in onda dei Golden Globe Awards, arrivati ad un rating di 5.6 per 20.02 milioni di telespettatori. In seconda posizione si è piazzata la FOX con The Simpsons, visti da 12.71 milioni di spettatori con un rating di 4.9 punti, Son of Zorn, arrivata ad un rating di 2.3 per 5.29 milioni di persone, Family Guy, che ha raggiunto 1.8 punti si rating per 4.07 milioni di pubblico e Bob's Burgers, che si è ritagliata 1.5 di rating per 3.40 milioni di telespettatori. Subito dopo abbiamo la CBS con la messa in onda di NCIS: Los Angeles, che si è guadagnata 1.3 di rating per 10.35 milioni di telespettatori, Madam Secretary, che ha toccato un rating di 0.9 per 8.90 milioni di spettatori e Elementary, che con un rating di 0.7 punti è arrivata a 5.15 milioni di pubblico. Infine, al terzo ed ultimo posto troviamo la ABC con Conviction, che ha raggiunto 0.5 di rating per 2.68 milioni di telespettatori.