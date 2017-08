Ascolti Serie TV Usa 7 agosto: ancora buoni risultati per 'Midnight, Texas'

Anche questa settimana è giunta al suo giro di boa e in questo mercoledì di agosto torniamo con il nostro consueto appuntamento dedicato ai dati degli audience raggiunti, nel corso della serata di lunedì, dalle serie televisive statunitensi. Anche questa volta è laa toccare la cima, mentresi posiziona nuovamente in ultima posizione.

Al primo posto della classifica, infatti, si piazza la CBS con la messa in onda di un episodio della passata stagione di Kevin Can Wait, che ha totalizzato 0.7 punti di rating, corrispondenti a 4.02 milioni di telespettatori, una replica di Superior Donuts, che si è ritagliata un rating di 0.6 per 3.40 milioni di spettatori, una vecchia puntata di Mom, che ha radunato davanti ai piccoli schermi a stelle e strisce un totale di 3.70 milioni di persone, arrivando a toccare 0.6 punti di rating e un passato episodio di Life in Pieces, che è riuscito a raggiungere un rating di 0.5 punti per 3.17 milioni di telespettatori. In seconda posizione, troviamo la NBC con la trasmissione di Midnight, Texas, che con questa sua nuova puntata riesce a toccate 0.8 punti di rating con 3.06 milioni di pubblico. Infine, dal momento che le reti ABC e FOX non hanno trasmesso serie televisive, al terzo ed ultimo posto si posiziona The CW con la messa in onda di una replica di Supergirl, arrivata ad un rating di 0.2 per 1.10 milioni di persone e una nuova puntata di Hooten & the Lady, che riesce a toccare un rating di 0.2 punti per un totale di 1.02 milioni di telespettatori.