Ascolti Serie TV Usa 7 aprile: Blue Bloods in cima, The Originals in fondo

Con la settimana appena iniziata arriviamo alla metà del mese di aprile e anche oggi possiamo guardare i dati degli audience registrati dalle serie televisive americane nel corso della serata di venerdì 7 aprile, in cui ha continuato a rimanere alla prima posizione la, mentreva ancora una volta ad occupare l'ultimo posto.

Nuovamente al primo posto tra tutte le altre serie, infatti, troviamo Blue Bloods della CBS, che ha totalizzato un rating di 1.0 punti per un totale di 9.65 milioni di telespettatori. Successivamente, sempre della stessa rete, abbiamo Hawaii Five-0, che è riuscita a ritagliarsi 1.0 punti di rating e 8.73 milioni di spettatori e MacGyver, vista da un pubblico di 6.67 milioni per 0.9 punti di rating. Uno scalino più in basso, in seconda posizione, ritroviamo la FOX con Rosewood, che si è guadagnata un rating di 0.5 punti per 2.40 milioni di telespettatori.

Le reti ABC e NBC, nella serata di venerdì, hanno mandato in onda solamente dei reality show, quindi all'ultimo e terzo posto ritroviamo The CW con The Originals, vista da un totale di 1.12 milioni di persone per 0.4 punti di rating e Reign, che ha registrato un rating di 0.2 punti con un pubblico di 0.73 milioni di telespettatori.