Ascolti Serie TV Usa 8-9 aprile: NCIS: Los Angeles in testa

I dati degli ascolti e dei rating registrati dalle serie televisive americane durante il weekend appena passato sono da poco stati pubblicati dalle agenzie di rating e, dagli audience emersi, scopriamo che ancora una volta è laa primeggiare sulle altre reti, mentreva ad occupare l'ultimo posto della classifica.

Nel corso della serata di sabato, infatti, il network CBS ha trasmesso Ransom, che ha totalizzato 0.4 punti di rating per 3.13 milioni di telespettatori e Training Day, anch'essa con un rating di 0.4 per 2.53 milioni di spettatori. La FOX, invece, si è piazzata al secondo posto con la messa in onda di una replica di Prison Break, vista da un pubblico di 0.94 milioni con 0.3 di rating.

Domenica sera è di nuovo la CBS ad occupare la cima della classifica con NCIS: Los Angeles, che s è guadagnata 1.1 di rating per 9.24 milioni di persone e Madam Secretary, arrivata ad un rating di 0.7 con 6.54 milioni di telespettatori. Subito dopo si è piazzata la NBC con Chicago Justice, che ha toccato 0.9 di rating per 5.45 milioni di spettatori e Shades of Blue, vista da un pubblico di 3.99 milioni con 0.7 punti di rating. La terza posizione ha visto la ABC con la messa in onda di Once Upon a Time, che ha registrato 0.7 di rating con 2.61 milioni di telespettatori e American Crime, che ha totalizzato un rating di 0.4 punti e 1.73 milioni di spettatori. Infine, all'ultimo posto ritroviamo la FOX con una replica di The Simpsons, vista da 1.85 milioni di pubblico per 0.8 di rating, una replica de I Griffin, che ha sfiorato anch'essa un rating di 0.8 per 1.77 milioni di persone, una replica di The Last Man on Earth, che si è ritagliata 0.5 punti di rating con 1.36 milioni di telespettatori, una replica di Making History, arrivata ad un rating di 0.6 per 1.33 milioni di spettatori e una replica di Bob's Burgers, che ha toccato 0.5 di rating per un pubblico di 1.31 milioni.