Ascolti Serie TV Usa 8 agosto: 'The Flash' e 'Legends of Tomorrow' rimangono giù

Anche oggi torniamo con il nostro consueto appuntamento con tutti gli ascolti che sono riuscite a raggiungere le serie TV trasmesse dai network statunitensi. Da poco, infatti, le agenzie di rating hanno trasmesso i risultati ottenuti dai vari spettacoli nel corso della serata di martedì 8 agosto e voi potete trovarli subito dopo il salto.

A piazzarsi ancora alla cima della classifica è la CBS con la messa in onda di una replica di NCIS, che ha totalizzato un rating di 0.6 punti, corrispondenti a 5.98 milioni di telespettatori, un passato episodio di NCIS: New Orleans, arrivato a 0.6 punti di rating per 5.34 milioni di spettatori e una vecchia puntata di Bull, che si è ritagliata un rating di 0.5 punti per 5.00 milioni di telespettatori. Al secondo posto troviamo la ABC con la trasmissione di una replica di The Middle, che è riuscita a ritagliarsi 0.6 punti di rating per 2.85 milioni di pubblico, un passato episodio di Fresh Off the Boat, che ha raggiunto 0.5 punti di rating per 2.09 milioni di persone, una vecchia puntata di Black-ish, vista da 1.84 milioni di telespettatori con un rating di 0.5 punti e Somewhere Between, che ha totalizzato 0.3 punti di rating per 1.44 milioni di spettatori. Uno scalino più in basso troviamo la FOX con la messa in onda di un vecchio episodio di Lethal Weapon, arrivato a 0.5 di rating per 1.77 milioni di pubblico, una replica di The Mick, che con un rating di 0.4 ha raggiunto 1.28 milioni di persone e una puntata della passata stagione di Brooklyn Nine-Nine, che si è ritagliata 0.3 punti di rating con 1.06 milioni di telespettatori. Infine, abbiamo The CW con un vecchio episodio di The Flash, che sfiora 0.2 di rating per 0.77 milioni di spettatori e una replica di Legends of Tomorrow, che tocca un rating di 0.2 per 0.65 milioni di persone.