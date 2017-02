Ascolti Serie TV Usa 8 febbraio: The 100 all'ultima posizione

L'ultimo giorno prima del weekend è ormai arrivato e anche nella giornata di oggi torniamo con il nostro solito appuntamento per informarvi degli ascolti raggiunti dalle serie televisive nel corso della serata di mercoledì 8 febbraio. Anche in questa serata laha dominato gli audience, mentrerimane in fondo alla classifica.

In prima posizione, infatti, troviamo Modern Family della ABC, che ha totalizzato un rating di 2.3 punti per 7.34 milioni di telespettatori. La rete successivamente ha trasmesso The Goldbergs, con un rating di 1.8 per 6.19 milioni di persone, Speechless, arrivata a 1.6 punti di rating per 5.54 milioni di pubblico e Black-ish, vista da 5.31 milioni di spettatori, raggiungendo 1.5 di rating. Uno scalino più in basso abbiamo la CBS con la messa in onda di Criminal Minds, che si è ritagliata 1.2 di rating per 6.70 milioni di spettatori, il finale di stagione di Code Black, che ha raggiunto un rating di 0.9 per 6.07 milioni di pubblico e Hunted, vista da 5.37 milioni di persone con 1.2 punti di rating. A metà della classifica troviamo la NBC con Law & Order: SVU, che ha toccato un rating di 1.6 per 6.93 milioni di spettatori e Blindspot, arrivata a 1.0 di rating con 4.64 milioni di telespettatori. Il quarto posto è stato occupato dalla FOX con Lethal Weapon che ha raggiunto un rating di 1.3 punti per un pubblico di 6.25 milioni di persone e Star, arrivata a 1.3 punti di rating con 4.1 milioni di telespettatori. Infine troviamo The CW con Arrow, che ha sfiorato un rating di 0.6 per 1.61 milioni di spettatori e The 100, che con 0.4 punti di rating ha raggiunto un pubblico di 1.01 milioni.