Ascolti Serie TV Usa 8 maggio: Supergirl rimane in fondo

Siamo già arrivati alla metà di questa seconda settimana di maggio e, mentre ancora qualche serie deve fare il suo debutto sul piccolo schermo per intrattenerci nei mesi estivi, molte volgono al termine. Le agenzie di rating hanno da poco rilasciato i dati degli ascolti relativi alla serata di lunedì, che potete trovare dopo il salto.

In cima alla classifica degli ascolti troviamo ancora una volta la CBS con la messa in onda di Scorpion, che ha totalizzato un rating di 1.1 punti, corrispondenti ad un totale di 7.52 milioni di telespettatori, il finale di stagione di Kevin Can Wait, che è riuscito a ritagliarsi 1.1 di rating per 5.68 milioni di spettatori, Man with a Plan, che ha registrato un rating di 1.0 punti per 5.16 milioni di pubblico, il finale di stagione di Superior Donuts, visto da 4.84 milioni di persone per un rating di 0.9 punti e l'ultima puntata dell'attuale capitolo di The Great Indoors, che ha toccato 0.7 punti di rating per 3.91 milioni di spettatori. Al secondo posto è arrivata, invece, la FOX con la trasmissione di Lucifer, che tocca un rating di 0.9, corrispondente a 3.25 milioni di pubblico e Gotham, che riesce a ritagliarsi un rating di 1.0 punti con 3.03 milioni di persone. Subito dopo abbiamo la ABC con Quantico, che ha raggiunto 2.54 milioni di telespettatori con un rating pari a 0.5 punti. Infine, alla quarta ed ultima posizione troviamo The CW con Supergirl, che riesce ad arrivare a 0.6 di rating per 1.88 milioni di telespettatori e Jane the Virgin, vista da 0.99 milioni di persone con 0.4 di rating.