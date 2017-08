Ascolti Serie TV Usa 9 agosto: 'Arrow' e 'Supernatural' in coda

L'ultima giornata prima del fine settimana inizia, come sempre, con la pubblicazione da parte delle agenzie di rating a stelle e strisce dei dati di audience che sono riuscite a raggiungere le reti americane grazie alle loro serie televisive. Subito dopo il salto, potete trovare la classifica relativa alla serata di mercoledì 9 agosto.

In cima alla classifica abbiamo ancora una volta il network CBS con la messa in onda di Salvation, che è riuscita a ritagliarsi 0.5 punti di rating per 3.11 milioni di telespettatori e una puntata della passata stagione di Criminal Minds, che ha totalizzato un rating di 0.5 punti per 2.82 milioni di spettatori. Subito dopo, al secondo posto, troviamo la NBC con la trasmissione di The Carmichael Show, arrivato a 0.7 punti di rating con un pubblico di 2.83 milioni, mentre in terza posizione arriva la ABC con un episodio passato di The Goldbergs, che è riuscito a radunare davanti ai piccoli schermi a stelle e strisce 2.74 milioni di persone per 0.6 punti di rating e una replica della passata e prima stagione di Speechless, che si è guadagnata un rating di 0.5 punti con un totale di 2.43 milioni di telespettatori. Infine, dal momento che la FOX non ha trasmesso serie televisive nel corso della serata, al quarto ed ultimo posto si piazza The CW con la messa in onda di due repliche: una di Arrow, che tocca 0.2 punti di rating per 0.68 milioni di telespettatori e una di Supernatural, vista da un pubblico di 0.65 milioni per 0.2 punti di rating.