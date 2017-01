Ascolti Serie TV Usa 9 gennaio: The Big Bang Theory in testa

In questa seconda settimana di gennaio sono ancora molte le serie televisive ad essere in pausa per la consueta interruzione invernale, ma molti network stanno comunque trasmettendo le repliche delle puntate di alcuni dei loro show di punta e, dopo il salto, come sempre, potete trovare i dati degli ascolti relativi alla serata di lunedì 9 gennaio.

Al primo posto in fatto di rating troviamo la rete americana CBS con la messa in onda di una replica di The Big Bang Theory, che ha totalizzato 1.6 punti di rating, riuscendo ad arrivare a 8.58 milioni di telespettatori, una replica di Kevin Can Wait che, con un rating di 1.2, ha toccato la quota di 5.87 milioni di spettatori, una nuova puntata di The Odd Couple, che ha raggiunto 1.0 punti di rating, corrispondenti a 5.04 milioni di pubblico, una replica di Man with a Plan, vista da 5.03 milioni di persone per un rating di 1.0 punti e una replica di Scorpion, arrivata ad un rating di 0.7 per 4.89 milioni di telespettatori.

Dal momento che le reti NBC, FOX e ABC non hanno trasmesso serie televisive nel corso della serata di lunedì, al secondo ed ultimo posto troviamo la The CW con una replica di Supergirl, che si è ritagliata 0.3 di rating per 1.20 milioni di spettatori.