Ash vs. Evil Dead: la terza stagione potrebbe arrivare solo nel 2018

Stando alle ultime notizie, sembra proprio che i fan potrebbero aspettare più a lungo di quanto previsto per il ritorno dicon il suo terzo capitolo e, ascoltando le parole di una recente dichiarazione dell'attore protagonista dello spettacolo, ovvero, sembra che ci sia poca chiarezza in proposito.

Per oltre due decenni, la trilogia di Evil Dead di Sam Raimi è stata annoverata tra le più amate serie di film nella storia dell'orrore. E' stato anche uno dei rari e popolari franchise horror a non addentrarsi nel terreno dei sequel infiniti. Un remake è stato rilasciato nel 2013, ma non è stato collegato alla trama originale, salvo per una scena post-credits in cui vediamo Bruce Campbell dire: 'groovy'.

Nel 2015, però, i fan sono stati piacevolmente sorpresi dal ritorno di Evil Dead, questa volta sotto forma della serie TV Ash vs Evil Dead. Raimi tornò a produrre - oltre che a dirigere il pilota - con Campbell che portava nuovamente la motosega a catena, marchio distintivo di Ash e scendeva nuovamente in campo contro le forze oscure. Le prime due stagioni si sono costruite un fedele seguito di fan, lasciando pensare che l'arrivo della terza stagione fosse imminente. Contrariamente a queste aspettative, Starz deve ancora annunciare la premiere 2017 per la terza stagione e questo ha cominciato a preoccupare i fan, che si chiedono cosa significhi questo silenzio per il futuro della serie.

In una recente intervista, a Campbell sono state chieste notizie sullo stato della stagione 3 e, purtroppo, non è stato molto chiaro: "Quando sapete la data, fatemelo sapere. Starz ha detto un molte cose diverse, forse sta spostando la prima data che ha stabilito per cercare di ottenere uno slot più pulito entro l'anno. Quindi non lo sappiamo. La mia ipotesi è che arriverà nel corso del primo trimestre del 2018.".