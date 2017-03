Assassin's Creed: la serie TV è in lavorazione!

Verso la fine dello scorso anno ha fatto il suo debutto sui grandi schermi di tutto il mondo, la pellicola cinematografica ispirata alla celebre saga videoludica. Il film non ha raggiunto gli incassi sperati ed è stato stroncato dalla critica ma, stando alle ultime indiscrezioni, il franchise si espanderà in altri settori.

Durante una recente sessione di domande su Reddit, Aymar Azaizia della Ubisoft ha risposto ad alcune questioni poste dai fan circa il prossimo capitolo del gioco, il destino del franchise e la possibilità di una serie televisiva. Azaizia ha confermato che una serie televisiva dedicata ad Assassin's Creed è in lavorazione anche se, per ora, non ha ancora fornito alcun particolare riguardo a questo nuovo progetto.

In particolare, a proposito della realizzazione di una serie televisiva dedicata al gioco, Azaizia ha affermato: "E' come per il film, ragazzi. Ci prenderemo il nostro tempo, in modo da essere certi di realizzare qualcosa di cui potremo essere orgogliosi, ma se vi state chiedendo se questo è uno dei progetti presenti tra i nostri piani futuri... la risposta è sì!".

Anche se non si conoscono ancora i particolari, è possibile che questa eventuale serie venga prodotta in collaborazione con Netflix. Questa possibilità, infatti, fu già annunciata l'anno scorso, quando il CEO di Ubisoft Yves Guillemot disse, nel mese di novembre, che la società era 'in trattative' con Netflix per la produzione di una serie, che dovrebbe presumibilmente essere l'adattamento di uno dei loro franchise.