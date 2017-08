Attacco hacker alla HBO: rubati diversi episodi di serie tv (tra cui GoT)

Un nuovo attacco hacker ha colpito HBO. Lo ha rivelato la stampa americana, cui ha fatto immediatamente eco il presidente di HBO attraverso un comunicato stampa in cui si è detto “dispiaciuto e preoccupato” per quanto accaduto.

L’attacco, infatti, ha portato alla pubblicazione online di alcuni episodi di molte delle serie tv più amate e seguite dai fan, tra cui Game of Thrones.

In totale il bottino ammonta ad un terabyte e mezzo di dati, incluse alcune puntate di Ballers e Room 104, oltre al quarto episodio del Trono di Spade che, a giudicare da quanto emerso, sarebbe già apparso su internet.

Tuttavia, l’attacco era nell’aria da tempo. Proprio domenica scorsa, infatti, alcuni giornalisti avevano ricevuto una mail anonima in cui il gruppo di hacker preannunciava l’attacco, etichettato dagli stessi come “il più grande leak del cyberspazio. Qual è il nome? HBO e Game of Thrones!”, segno che l’obiettivo era proprio lo show basato sulla serie di romanzi di George R.R. Martin, che già in passato era stato oggetto di leak.