Aubrey Joseph e Olivia Holt saranno Cloak & Dagger

A quanto pare, i rumor erano fasulli. Deadline ha confermato che la Marvel ha ingaggiato gli attori per dare il volto ai personaggi principali della prossima serie in live-action dello studio, destinata per Freeform,

Gli attori scelti dallo studio per impersonare i due supereroi sono Olivia Holt (Il serial 'Non sono stato io') per Tandy Bowen/Dagger mentre Aubrey Joseph (la miniserie 'The Night of') per Tyrone Johnson/Cloak.

"I personaggi di Tandy e Tyrone si sono sempre distinti sin da quando li ho incontrati per la prima volta sulle pagine dei fumetti Marvel quando ero un ragazzino” ha spiegato lo showrunner Joe Pokaski. “Quando Olivia e Aubrey hanno fatto il loro provino, questi personaggi hanno preso letteralmente vita. Siamo eccitatissimi dal vedere cosa porteranno questi giovanissimi attori all'Universo Marvel".

“La Marvel è lieta di aver trovato i suoi “Cloak & Dagger,” ha spiegato Jeph Loeb, presidente della divisione televisiva della Marvel “Olivia Holt e Aubrey Joseph hanno compreso la vera essenza di questi personaggi e non vediamo l'ora che il pubblico li veda in questi ruoli ".