Ball Street: Don Cheadle e Andrew Rannells entrano nel cast della serie Showtime

La reteha ordinato il pilot della nuova serie, con protagonisti l'attore vincitore di un, e l'attore vincitore di un. Lo show è stato creato da

Ball Street ci riporterà in quel lunedì del 19 Ottobre 1987, conosciuto anche come Black Monday, il peggior crollo della borsa della storia di Wall Street. Ancora oggi nessuno sa chi lo abbia causato. Fino ad ora...Ball Street è la storia di come un gruppo di outsider ha preso il Club dei ragazzi di sangue blu di Wall Street ed è finito per schiantare il sistema finanziario più grande del mondo, una limousine Lamborghini, la festa di compleanno di Don Henley e il soffitto di vetro.

"Quando l'economia globale si incenerisce, le persone si chiedono sempre perché. Ball Street è un progetto che nasce dalle ceneri di quel disastro", ha dichiarato David Nevins, presidente e CEO di Showtime Networks Inc. "Con Don Cheadle e Andrew Rannells, abbiamo due degli attori più dinamici del mondo. Con Seth, Evan, David e Jordan al timone, siamo pronti al lancio di qualcosa di memorabile".

In Ball Street, Cheadle avrà il ruolo di Rod "The Jammer" Jaminski, un maestro autodidatta, che si è fatto da sé e autodistruttivo dell'universo, la cui impresa di stampa finanziaria è chiamata "L.A. Raiders of the corporate raiders". Rannells sarà, invece, Blair Shmerman, un trading prodigioso di Wharton, il cui cuore puro lotta per sopravvivere a Wall Street. Il pilot sarà previsto per Febbraio, sarà diretto da Seth Rogen e Evan Goldberg e sarà co-prodotto da Showtime e Sony Pictures Television Studios.