Bates Motel 5: ecco il trailer con la prima apparizione di Rihanna

Mentre si fa sempre più pressante l'attesa per l'imminente quinta ed ultima stagione di, il network televisivoha rilasciato un nuovo trailer per i prossimi episodi che ci mostrano le prime immagini ufficiali della pop star. Come sempre, potete trovare il filmato, dopo il salto, in fondo alla news.

La celebre cantante, nelle prossime puntate della serie, ricoprirà il mitico personaggio di Psycho, Marion Crane. Come ricorderete, nel film, Marion, dopo aver sottratto una grossa somma di denaro al suo capo, si ferma al motel, con l'intenzione di riprendere successivamente il viaggio verso il fidanzato Sam Loomis, ma come sappiamo la donna incontrerà la sua fine sotto la doccia.

La versione televisiva di Marion avrà un retroscena diverso, ma catturerà l'attenzione di Norman comunque. A proposito della nuova trasposizione del personaggio, lo showrunner Kerry Ehrin ha offerto le seguenti delucidazioni: "Stiamo prendendo i fili di quella storia e sicuramente, questo fatto la rende riconoscibile, ad essere molto diversa è la conclusione della vicenda. La storia dell'emotività interiore di questa donna è molto interessante, ma non abbiamo mai avuto modo di vederla. In Psycho si vedeva per lo più tutto dall'esterno. Norman è in una situazione incredibilmente intensa e interessante, fragile e solitaria e Marion Crane è una donna carismatica e molto attraente - tutte queste cose sono esattamente ciò di cui ha bisogno proprio in questo momento.".

Bates Motel tornerà con la sua quinta stagione a partire da lunedì 20 febbraio su A&E.