Better Call Saul 3: Aaron Paul conferma la sua apparizione?

Da quando è iniziata la prima stagione di, serie spin-off di, l'argomento più discusso tra i fan è stato sicuramente quello delle eventuali apparizioni di personaggi già noti grazie alla serie madre nel nuovo show. Ora,suggerisce che nella prossima stagione una sua apparizione è più che probabile.

Durante una recente apparizione nel corso della giornata di ieri nello spettacolo The Ellen Show, Paul ha fornito ai fan un importante suggerimento sulla possibile introduzione del personaggio di Jesse Pinkman nel prossimo e terzo capitolo di Better Call Saul in arrivo questa primavera.

L'attore ha toccato l'argomento quando Ellen quando gli ha chiesto espressamente se Pinkman sarebbe apparso nello spinoff: "Dio, lo spero davvero tanto... Forse ho già girato una scena. Noi abbiamo - o meglio, loro hanno - appena terminato la prossima stagione.".

La recente dichiarazione è stata interpretata da molti già come un'esplicita ammissione, anche se lo scambio di pronomi personali potrebbe anche essere stato solo un innocente errore da parte di Paul. Ma, allo stesso modo, potrebbe essere un indizio che l'attore sta effettivamente lavorando di nuovo con Vince Gilligan. In entrambi i casi, Paul ha buttato, con queste sue parole, altra benzina sul fuoco, non che gli spettatori avessero bisogno di altri motivi per essere entusiasti del ritorno di Better Call Saul, la cui terza stagione verrà trasmessa in anteprima su AMC a partire da lunedì 10 aprile.