Better Call Saul 3: Bob Odenkirk anticipa l'arrivo di Saul Goodman!

Dalla prima puntata di, serie spin-off di, tutti i fan del personaggio hanno capito che avrebbero assistito ad una storia delle origini e la domanda che sorse spontaneamente era quella che chiedeva quando avremo visto entrare in scena il vero volto del protagonista. Orarivela che il momento è vicino.

Due stagioni complete di Better Call Saul sono ormai passate, ma i fan non hanno ancora visto l'emergere di Saul, che dovrebbe sovrapporsi al personaggio di Jimmy.

Beh, tutto ciò sta per cambiare, secondo la stella Bob Odenkirk. Come riportato da THR, l'attore ha recentemente rivelato che la prossima e terza stagione dello spettacolo fornirà agli spettatori il primo sguardo all'esilarante e un po' squallida identità di Saul Goodman che i fan hanno conosciuto e amato grazie a Breaking Bad. Ovviamente, però, Odenkirk afferma che l'identità di Saul non spunterà dal personaggio di Jimmy completamente formata e del tutto aderente a quella che conosciamo: "Per la prima volta, arriverete a vedere Saul Goodman. Ma non sarà esattamente come ci si può aspettare. Farà la sua comparsa Saul Goodman, ma non è quello che avete visto in Breaking Bad. Il personaggio apparirà, ma in una forma leggermente diversa da quella cheavete conosciuto.".

Odenkirk non ha rivelato fino a che punto della stagione 3 i fan dovranno aspettare per vedere Saul. Inoltre, l'attore ha affermato che il ritorno di Gus (Giancarlo Esposito) durante i prossimi episodi non consisterà solo in un cameo e che l'impero in crescita del futuro boss della meth giocherà un ruolo importante nella storia generale del terzo capitolo della serie.