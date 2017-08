Better Call Saul: ecco come 'quell'evento' aiuta il passaggio da Jimmy a Saul

Da quando ha avuto inizio la serie TV, tutti gli appassionati diche si sono avventurati nella visione dello spin-off hanno visto unmolto diverso da quello a cui erano abituati, a cominciare proprio dal nome. Ora,ha spiegato le sue ipotesi sull'evento che maggiormente porterà alla sua trasformazione.

Attenzione! Possibili Spoiler!

L'attore protagonista ha rivelato come crede che la morte del personaggio di Chuck (Michael McKenna) influenzerà il suo ruolo portando alla trasformazione definitiva di Jimmy in Saul Goodman. In una recente intervista, Odenkirk, che ancora una volta è stato nominato agli Emmy Awards come miglior attore protagonista in una serie drammatica nell'edizione di quest'anno (il suo terzo anno di nomination consecutivo), ha condiviso un po' di quello che potrebbe succedere nella mente di Jimmy mentre cerca di affrontare il tragico trapasso di suo fratello Chuck: "Come la morte di Chuck influenzerà Jimmy? Se Chuck è morto, e credo che lo sia, non credo che sia possibile che un tale evento non abbia nessun effetto sul mio personaggio. Il modo in cui Chuck è stato trattato dalla sua compagnia, che significava tutto per lui, ovvero il suo status di avvocato, tutto sé stesso, avrà un grande peso su Jimmy. L'orgoglio e l'immagine di suo fratello erano completamente avvolti nel suo lavoro. Dal momento che Jimmy era coinvolto in molte delle cose che sono accadute a Chuck, la sua morte avrà un enorme peso su Jimmy.".

Better Call Saul tornerà con la sua quarta stagione nel 2018.