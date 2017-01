Better Call Saul: Saul è nei guai nel nuovo trailer

Nonostante non abbia raggiunto i livelli di fama di, la serie spin-offè particolarmente amata dalla critica e dai fan più accaniti della serie originale. Ecco quindi il nuovo trailer dello show, arrivato alla sua terza stagione.

La serie racconta le avventure di Saul Goodman/James McGill, interpretato dal sempre bravissimo Bob Odenkirk, e del suo futuro assistente Mike (Jonathan Banks). Nonostante il suo ritmo più compassato e più povero d’azione la serie si è coltivata un pubblico sempre più grande e appassionato, oltre a recensioni sempre positive.

AMC ha rilasciato un breve trailer promozionale per la nuova stagione. Il video suggerisce tempi bui per l’avvocato più amato dalle organizzazioni criminali: possiamo infatti vedere Jimmy in linea per la sua foto segnaletica. Better Call Saul tornerà su AMC in primavera, buona visione!