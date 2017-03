Better Call Saul: in rete il poster 'a strisce' della terza stagione

Con poco più di un mese che ci separa dalla premiere americana della prossima e terza stagione della serie, la rete via cavoha rilasciato online il poster dello spettacolo che ci dà già qualche indizio sul tono che caratterizzerà i nuovi episodi dello show. Come sempre, potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Come potete vedere dal poster, anche se ovviamente non ci vengono forniti indizi sulla trama del terzo capitolo, viene fatto esplicito riferimento alla possibilità che il protagonista Jimmy McGill, impersonato da Bob Odenkirk, si ritrovi presto in galera.

Se effettivamente Jimmy verrà messo dietro le sbarre, sorge spontanea la domanda su che impatto avrà questo evento sulla sua carriera futura e se sia questo il punto di svolta che trasformerà Jimmy in Saul Goodman. In una recente dichiarazione, Odenkirk ha confermato che nella stagione 3 di Better Call Saul potremo avere il nostro primo sguardo all'avvocato di Breaking Bad, quindi una tale svolta nella trama non è da escludere a priori.

Ricordiamo che la prima puntata della terza stagione di Better Call Saul arriverà su AMC il 10 aprile 2017.