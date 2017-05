Better Call Saul: James McGill arriva in Italia con tanto di numero telefonico!

, meglio conosciuto come, ovvero l’avvocato che ha assistitoin, e protagonista nello spin off in onda su, è pronto ad approdare anche in Italia.

Nella giornata di ieri, infatti, il legale ha annunciato attraverso un breve filmato, ed il nuovo sito web, di aver aperto ufficialmente una filiale in Italia, per assistere tutti i clienti che ne hanno bisogno.

Gli interessati possono contattare l’avvocato attraverso i numero 02 87168708 o attraverso il form presente a questo indirizzo (attenzione a leggere le condizioni del sito web e, soprattutto a non auto-incriminarvi inviando casi di reati gravi). E ricordate, “un vero avvocato si tiene sempre occupato. Per questo motivo, attendo con fiducia tutti i casi che vorrete sottopormi: consulenze legali, piccoli consigli, confidenze tra amici. Chiamatele come vi pare, ma mi raccomando: non andateci troppo pesante. Non si sa mai cosa potrebbe succedere”.

Ovviamente, per chi non l’avesse capito, si tratta di un’iniziativa pubblicitaria messa in atto da Netflix per l’Italia.