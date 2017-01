Better Call Saul: il nuovo promo anticipa il ritorno di un personaggio?

è riuscita a conquistare un grande seguito di pubblico in due stagioni, senza affidarsi troppo a ciò che è venuto prima. Ora, senza preavviso, è stato diffuso in rete un nuovo promo per la prossima e terza stagione della serie che, forse, ci anticipa il ritorno di un grande personaggio. Il filmato è disponibile dopo il salto.

Anche se ci sono alcuni collegamenti evidenti con la serie madre, gli spettatori si sono ormai affezionati alle tribolazioni di James McGill e sono curiosi di vedere dove il personaggio arriverà con la prossima terza stagione. Inoltre, la maggior parte dei fan non possono fare a meno di chiedersi quando e se altri volti noti faranno la loro comparsa su Better Call Saul.

Da poco, il canale YouTube di Los Pollos Hermanos ha postato un promo di 30 secondi, che fonde vari spot televisivi incentrati un ristorante della catena, presentandolo come un luogo in cui le famiglie possono andarsi a gustare una buona cucina. Ad apparire verso la fine è Giancarlo Esposito, che ha brillantemente interpretato lo spietato boss Gustavo Fring in Breaking Bad.

La seconda stagione di Better Call Saul sembrava suggerire che Gus fosse nell'ombra, in attesa del momento opportuno per colpire, ma tutto è stato finora tranquillo su questo fronte. Mentre il promo non specifica espressamente che il personaggio apparirà nei prossimi episodi, esso sembra servire come conferma del fatto che presto rivedremo Fring.

Better Call Saul farà il suo ritorno con un terzo capitolo nel corso della primavera di quest'anno.