Better Call Saul: Vince Gilligan vuole uno spin-off su Kim Wexler

Ecco il suo ragionamento: "Devo dire, Kim Wexler. Può essere divertente e può essere assolutamente commovente. Può fare qualsiasi cosa, ha una straordinaria gamma. Personalmente, come uno dei primi appassionati di Better Call Saul, voglio sapere di più su Kim, voglio vedere e conoscere di più su di lei. Sa dovessimo fare un altro spin-off, lo show sarebbe su Kim Wexler." Il personaggio di Kim (interpretato da Rhea Seehorn) si è rivelato molto complesso e ha visto all'interno della storia una crescita di importanza in ogni stagione. Ha dovuto ben bilanciare il suo amore per Jimmy e l'improvvisa pressione di portare a termine il suo lavoro per pagare le spese, dopo che Jimmy ha avuto problemi con la State Bar.

Che ne pensate di uno spin-off su Kim? E voi, su quale personaggio preferireste una serie?