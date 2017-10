Big Hero 6: La Serie uscirà in anteprima, presentata dal film Baymax Returns

Big Hero 6 : La Serie verrà ufficialmente lanciata il 20 novembre con l'uscita del film tv - della durata di un'ora - intitolato

La Disney XD ha dato l'annuncio e il programma verrà presentato in anteprima con due interi episodi che, nonostante la serie non esca prima del 2018, potranno comunque esser visti sull'app DisneyNOW e su Disney XD VOD e daranno il via alla successiva stagione.

Big Hero 6: La Serie inizia subito dopo gli eventi del film Disney premio Oscar e continuerà a narrare le avventure di Hiro, il piccolo orfano genio, e del suo amico Baymax. Sarà il nuovo arrivato al San Fransokyo Institute of Technology e dovrà affrontare tante sfide, rese più leggere grazie all'aiuto che gli darà il suo amico. Ma è furi dal campus che le cose inizieranno a farsi pericolose... Insieme a Wasabi, a Honey Lemon, a Fred e a Go Go, Hiro e Baymax affronteranno delle minacce che potrebbero mettere sotto scacco la San Fransokyo.

La Serie Big Hero 6 vedrà il ritorno di Maya Rudolph nei panni di Zia Cass; Jamie Chung sarà Go Go; Scott Adsit interpreterà di nuovo Baymax; Alan Tudyk sarà il guru Alistair Krei; Ryan Potter tornerà come Hiro; Genesis Rodriguez sarà Honey Lemon; David Shaughnessy Heathcliff e la leggenda Stan Lee darà la voce al padre di Fred. Khary Payton e Brooks Wheelan interpreteranno, rispettivamente, Wasabi e Fred, respectively. Questi ruoli erano, in origine di Damon Wayans Jr. e T.J. Miller nel film del 2014.