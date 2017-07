Big Little Lies: Il capo della HBO ha confermato la seconda stagione della serie

Nonostante il produttore esecutivo e regista della serie, abbia dichiarato di non voler continuare con una seconda stagione, mercoledì al tour televisivo estivo della, il presidente della HBO,, ha confermato lo sviluppo di un seguito della serie.

Ha dichiarato di aver chiesto all'autrice Liane Moriarty di fare un seguito della storia per una potenziale seconda stagione, aggiungendo: "Io sarei molto curioso di vedere quello che verrà dopo". Le protagoniste dello show, Nicole Kidman e Reese Witherspoon, hanno entrambe espresso interesse a mantenere il franchising in vita e Bloys si sente fiducioso sul fatto che Vallée possa cambiare idea: "Lo so che ha detto di non volere, ma Nicole e Reese sanno essere molto convincenti e persuasive", ha detto ridendo. "Vedremo prima come viene il materiale e se ne varrà la pena. E se varrà la pena, ne parleremo con i registi."