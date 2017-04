Big Little Lies: Lianne Moriarty parla di una possibile seconda stagione

Mentre lagode del meritatissimo successo della prima stagione di, l'autrice del romanzo da cui è tratta la serie,, ha avuto modo di parlare condelle possibilità sull'arrivo di una seconda stagione.

L'autrice si dice apertissima a un prosieguo dello show con protagoniste Nicole Kidman, Shailene Woodley e Reese Whiterspoon, aggiungendo inoltre di essere già stata chiamata dai produttori per discuterne: «Ho iniziato a pensare ai modi in cui continuare questa storia. I produttori mi hanno chiesto di mettere insieme alcune idee. Non vorrei scrivere un nuovo libro ma forse una nuova storia. Vedremo cosa succederà».



Al momento, comunque, la HBO non ha piani per una seconda stagione di Big Little Lies, che ha concluso il ciclo di episodi lo scorso 2 aprile con un ottimo rating e una crescita di audience pari al 64% in più rispetto al debutto di Febbraio.