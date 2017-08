Big Mouth: primi teaser trailer per la nuova serie animata Netflix

Netflix ha diffuso in streaming i primi due teaser trailer di, la sua nuova serie d’animazione creata da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett.

La serie si basa sulle esperienze realmente vissute da Kroll e Goldberg nel loro periodo adolescenziale, con Kroll che darà anche la voce al suo stesso personaggio. Composta da dieci episodi, la prima stagione sarà diffusa sulla piattaforma digitale il 29 settembre 2017.

La tagilne della serie recita: “Quando gli ormoni impazziscono le cose tendono a incasinarsi. Letteralmente.” Oltre a Kroll, nel cast vocale troviamo John Mulaney, Maya Rudolph, Jason Mantzoukas, Jordan Peele, Fred Armisen, Jenny Slate e Jessi Klein. La serie è prodotta da Danger Goldberg Productions, Good at Bizness, Inc., Fathouse Industries e Titmouse, Inc.

Di seguito potete visualizzare anche il poster ufficiale.