Billie Lourd e il commovente ricordo del patrigno per Carrie Fisher

Bruce Bozzi Jr., patrigno di Billie Lourd, ricorda Carrie Fisher e Debbie Reynolds con una commovente foto e un lungo post, mostrando tutta la sua vicinanza alla ragazza.

"È un onore essere il tuo patrigno. Questo giorno, quello del tuo diploma all'NYU, ci siamo divertiti tantissimo", Bruce Bozzi Jr., dedica un lungo post su Instagram a Billie Lourd, la figlia di Carrie Fisher e nipote di Debbie Reynolds, che nell'arco di 48 ore, ha dovuto affrontare la scomparsa di due delle donne più importanti nella sua vita. Bozzi ha pubblicato una foto delle tre nel giorno del diploma della ragazza. "Tua nonna con la nostra dolce Ava è stata la più amata. Quindi...Come Carrie mi ha detto anni fa 'Sarò una buona matrigna' prometto sarò lo stesso e la forza di queste donne vive in modo così vibrante in te. Sono stato fortunato a vedere tutto questo per una decade! E per molte decadi a venire...In Paradiso si divertiranno molto di più".

Sono tantissime le star che in questi giorni hanno fatto sentire la loro vicinanza a Billie, sopratutto tutte le star del cast di Scream Queens.