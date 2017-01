Billie Lourd di Scream Queens ricorda la mamma Carrie Fisher e la nonna

La giovane attrice Billie Lourd per la prima volta ha parlato della perdita delle donne più significative della sua vita: la mamma Carrie Fisher e la nonna Debby Reynolds.

"Ricevere tutte le vostre preghiere e parole gentili nell'ultima settimana mi ha dato forza in un momento in cui credevo la forza non esistesse", Billie Lourd, dopo giorni di silenzio, ha pubblicato un aggiornamento su Instagram. La giovane attrice di Scream Queens poco dopo Natale ha perso la mamma Carrie Fisher, morta dopo un infarto, e la nonna Debby Reynolds. Billie ha condiviso una foto privata che la ritrae con entrambe le donne: "Non ci sono parole per spiegare quando mi mancherà la mia Abadaba e la mia sola e unica Momby. Il vostro supporto vuol dire tutto per me", ha concluso.

Nel mondo continuano le commemorazioni per la Principessa Leia, ricordata dal collega Mark Hamill e da tutto il cast di Star Wars - Il Risveglio della Forza e per la Reynolds, icona della Hollywood anni '50.