Black Flash apparirà in Legends of Tomorrow!

Sembra che le cose stiano per farsi più buie per. Dopo il ritorno dello show dopo la pausa di mezza stagione, sembra che la squadra dovrà probabilmente fare finalmente i conti con uno dei personaggi più negativi dell'universo DC che abbiamo già visto apparire all'interno della serie

Black Flash è tornato e si sta dirigendo verso Legends of Tomorrow. In una recente intervista con Entertainment Weekly, lo showrunner Marc Guggenheim ha confermato la notizia: "Vedremo Black Flash in Legends of Tomorrow".

Naturalmente, i fan non sono totalmente scioccati dalla rivelazione. Dopo tutto, la Legion of Doom include Eobard Thawne.

Nonostante la novità sia stata confermata, non c'è ancora nessun indizio che ci dica che sarà l'attore Teddy Sears a riprendere il ruolo. Guggenheim ha inoltre anticipato che un sacco di personaggi di legati al supertopere della velocità saranno presenti nei prossimi episodi del secondo capitolo di Legends of Tomorrow: "Lily Stein, che è stata introdotta in The Flash 3x08, farà la sua apparizione la prossima settimana. Quindi c'è una buona dose di flash-ness in corso in Legends of Tomorrow", ha spiegato lo showrunner.