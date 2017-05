Black Lightning: la CW ordina una prima stagione completa

Rimasti soddisfatti del pilot, i dirigentihanno deciso di dare luce verde a, quinta produzione didedicata ai supereroi DC in TV che avrà adesso una prima stagione completa.

Il debutto della seria avverrà nel mid-season del prossimo anno, per una stagione di 13 episodi. Questi particolari non sono ancora confermati, ma le fonti li riportano praticamente per certi. Il progetto era inizialmente in mano a Fox, che ha però passato il testimone alla CW, che adesso ha un parterre di serialcomics ancora più ampio e che può contare su Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Riverdale.



La storia di Black Lightning seguirà la storia di Jefferson Pierce (Cress Williams), che dopo anni dalla sua decisione di appendere il costume al chiodo deciderà di riprendere il suo alter-ego per proteggere la figlia piegata dalla giustizia e il figlio studente entrato in una gang locale.