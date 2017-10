Black Lightning: Jill Scott sarà il villain Lady Eve nella serie DC

La serie televisivadella, ha appena aggiunto al cast dello show la cantante vincitrice di un, la quale vestirà i panni della villain

Nell'adattamento per la televisione, Lady Eve sarà la proprietaria di una camera mortuaria che segretamente è "il ponte tra Tobias Whale (interpretato dal rapper di L.A. Marvin "Krondon" Jones III) e un segreto gruppo di leder corrotti". Lo showrunner di Black Lightning, Salim Akil, ha così commentato l'arrivo di Scott nel cast: "Jill è una straordinaria artista che sa incarnare qualsiasi personaggio e dare loro una voce autentica che è sia sfumata che riccamente complessa. Sono entusiasta di vederla nel ruolo di Lady Eve".

Nel fumetto, Lady Eve è un membro dei Cobra, il cui leader ha cercato di rubare un programma di difesa segreto, per ricattare il governo, da alcuni funzionari di alto rango con l'uso del controllo mentale. Non è chiaro se la versione televisiva di Lady Eve conserverà il suo legame coi Cobra, ma non sorprenderebbe se il gruppo manipolasse Tobias Whale per i propri fini, con Lady Eve come infiltrata.

Ricordiamo che Black Lightning debutterà sulla CW nel 2018.