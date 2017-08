Black Lightning: novità sul crossover con l'Arrowerse?

Della prima stagione di Black Lightning , il nuovo show DC Entertainment che debutterà sunel 2018, si sta parlando molto. E molto si sta rumoreggiando anche del possibile crossover con l'

Quello che sappiamo è che non c'è ancora nulla di certo riguardo il possibile incontro tra gli eroi di Arrow, Legends, Supergirl e The Flash con il nuovo Fulmine Nero, ma le possibilità sono aperte.

Salim Akil, lo showrunner del nuovo serial, non ha piani immediati di crossover, perché come ha detto al Comic-Con di San Diego, prima vuole che le persone imparino a conoscere bene la storia dell'eroe interpretato da Cress Williams.

"Al momento non facciamo parte di quell'universo. Sfortunatamente penso che le persone conoscano Fulmine Nero solo di nome, ma in molti non hanno idea di chi sia il personaggio. Quello che voglio fare quindi, è prima farlo conoscere al pubblico, far capire chi sia davvero Jefferson, come è composta la sua famiglia, come sono le sue figlie."

Questo show sta quindi già rompendo un bel po' di tradizioni in voga alla CW - per esempio non avrà il cattivo della settimana come avviene nelle serie "cugine" - compresa quella della presenza nel super-crossover che vede tutti gli eroi DC del piccolo schermo riuniti. Akil pensa che, per adesso, sia troppo presto per un team up, non sarebbe congruo con la narrazione che vuole fare del nuovo personaggio, insomma.

"Penso che se iniziamo a inserire altri personaggi, ci focalizziamo troppo sul movimento supereroistico che sul personaggio specifico. Non avremo il cattivo della settimana, per esempio, perché voglio concentrarmi sul personaggio di Fulmine Nero e sulla sua famiglia, prima di tutto."

Per quanto riguarda il futuro, ha poi detto:

"Penso che dopo aver capito bene di chi stiamo parlando, tutto sia possibile." Aprendo cioè, a futuri crossover.

Cress Williams, l'interprete di Black Lightning ha comunque espresso il suo entusiasmo per un eventuale crossover con gli altri eroi DC:

"Lo spero proprio. Batman sarebbe il mio preferito. Conosce anche Superman, e dunque chissà, forse Jimmy Olsen si farà vivo!"

Siete ansiosi di vedere Black Lightning? Ditecelo nei commenti!