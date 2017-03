Black Lightning: prima foto ufficiale di Cress Williams come Fulmine Nero

The CW e la DC Comics hanno diffuso in rete la prima foto ufficiale dell'attorenei panni di Fulmine Nero, il supereroe della DC Comics protagonista del prossimo serial tv. Potete ammirarlo dopo il salto.

Il costume è opera di Laura Jean Shannon (Iron Man, Il Libro della Giungla). Nello show, Jefferson Pierce ha abbandonato la sua identità da supereroe anni fa ma alcuni eventi nella sua vita privata lo costringono ad indossare nuovamente il costume.

"So troppo riguardo il mondo, sin da quando ero ragazzino, essendo cresciuto a Richmond, Caifornia. Non ero estraneo alla violenza, la morte, l'assenza di speranza" spiega Salim Akil, produttore esecutivo, sceneggiatore e regista del pilot "I fumetti sono stati una via di fuga. Avevo 13 anni quando fu creato Fulmine Nero, e finalmente c'era un supereroe a cui importava del nostro quartiere e delle nostre vite. Resuscitarlo in un momento in cui non sembra esserci speranza... Fulmine Nero sarà quella speranza.".