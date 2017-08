Black Lightning: il rapper Krondon sarà Tobias Whale!

Laha annunciato una grande aggiunta al cast della serie. Si tratta del rapper, nel ruolo del famigerato. Basato sui personaggi dellaè stato creato da

"Sono rimasto entusiasta di Krondon quando ho visto la sua audizione", ha dichiarato il produttore esecutivo Salim Akil nella dichiarazione della CW. "Interpreterà un grande Tobias! La sua autentica sensibilità di strada combinata alla sua intelligenza è perfetta per il ruolo di Tobias. Per non parlare della sua somiglianza fisica, sarà un di più per rendere il nostro show eccitante e diverso."

Tobias Whale è il leader della banda più temuta di Freeland: The 100. Ma nei giorni prima della nascita di Black Lightning, Tobias era un politico corrotto che fu ostacolato da Alvin Pierce, padre di Jefferson (colui che diventerà Black Lightning). Infuriato, Tobias assassinò Alvin e fu mandato in esilio. È qui che iniziò la sua rinascita come leader violento e metodico della banda The 100. Ma l'arrivo di Black Lightning ha riacceso in Tobias il desiderio di riemergere dalle ombre e di affrontare il suo avversario più grande. Tobias Whale ha fatto la sua prima apparizione in Black Lightning # 1 nel 1977.

Black Lightning è ancora attualmente senza una data première, ma si prevede la messa in onda nel 2018