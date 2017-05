Black Lightning: il trailer della nuova serie DC, non sarà parte dell'Arrowverse

The CW ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale da, il serial targato DC Comics che debutterà nel 2018 sul network statunitense. Potete ammirare il trailer comodamente in calce alla notizia.

Il serial è incentrato su Jefferson Pierce, preside di un liceo di New Orleans e padre di due figlie. Ora è un eroe per la città, per tutto ciò che fa per i giovani del quartiere, ma anni prima era un altro tipo di eroe. Grazie ai suoi poteri, Pierce si sdoppiava nel vigilante noto come Fulmine Nero, combattendo il crimine per le strade. Ma le perdite e le conseguenze delle sue azioni da eroe, lo hanno portato ad abbandonare il suo ruolo di supereroe e concentrarsi sulle figlie e il suo ruolo di preside. Ma potrebbe dover indossare di nuovo il suo vecchio costume...

Intanto The CW ha confermato che Black Lightning non sarà parte dell'Arrowverse per ora e, dunque, del maxicrossover che lega insieme le serie tv DC di The CW.