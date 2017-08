Black Lightning: vedremo anche le figlie di Jefferson con i super poteri?

porterà il supereroe afro-americano dellasul piccolo schermo. Chi conosce il fumetto dedicato a questo personaggio saprà anche che, il protagonista, ha due figlie che hanno a loro volta ereditato dei superpoteri. Le vedremo in abiti supereroistici anche nella serie tv?

Le due figlie di Black Lightning, che rispettivamente si chiamano Anissa e Jennifer, nei fumetti DC Comics acquisiscono le identità segrete di Thunder e Lightning. La produzione della serie TV ha ingaggiato Nafessa Williams (Twin Peaks) e China Anne McClain (House of Payne) per interpretare Anissa e Jennifer Pierce - diversi altri attori di rilievo, peraltro, prendono parte al cast. La Williams è stata intervistata di recente e ha detto la sua sulla possibilità di vederle anche nello show targato The CW nei panni di Thunder e Lightning.

“Di sicuro lo faremo. Assolutamente. E lui (Jefferson, il padre delle due ndr) non è per niente d’accordo con questo, ma noi agiamo autonomamente e ci consultiamo con lui, è qualcosa che i nostri personaggi aspirano a essere”.

Insomma, iniziamo col goderci Black Lightning, ma anche nella serie TV Jefferson Pierce avrà molto presto – suo malgrado – due elettrizzanti alleate.