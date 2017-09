Black Rose Anthology: la serie horror scritta e diretta da donne, targata The CW

, la serie horror scritta e diretta interamente da donne, è in lavorazione presso il canale. Lo show sarà prodotto dae la

L'horror, come la maggior parte dei generi, è stata un'area in cui le donne produttrici hanno sempre avuto difficoltà a penetrare. La serie Black Rose Anthology, nel tentativo di cambiare questa realtà, cercherà di combinare il genere e la prospettiva femminile come altre serie CW - The Vampire Diaries e iZombie - hanno tentato di fare.

Il pilot della serie di un'ora sarà scritta da Blotevogel ed esplorerà alcuni dei timori più intimi dell'umanità - come la colpa, la gelosia, la repressione, la paranoia, la follia, l'ossessione sessuale e la sopravvivenza - visti attraverso gli occhi di una donna. Inoltre, Blotevogel insieme a Jamie Denenberg, Kevin Abrams, Barrymore, Juvonen, Chris Miller, Ember Truesdell, Nick Phillips, Anthony Masi e Lotti Pharriss Knowles saranno i produttori esecutivi della serie.