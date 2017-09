Blood Drive: Syfy cancella la serie dopo la prima stagione

Il creatore della serie, ha annunciato che lo show è stato cancellato dalla rete televisivadopo una sola stagione. Lo show, composto da 13 episodi, è ambientato in un futuro quasi apocalittico in cui il protagonista, un agente di polizia di Los Angeles, è costretto a partecipare a corse automobilistiche mortali dove le automobili vengono alimentate con sangue umano.

"Ho scoperto che la rete aveva cancellato la serie non molto tempo fa, ma dovevo cercare un modo per dirlo a voi fan", ha detto Roland in un post sul suo blog "Midnight Grindhouse". "Alla fine ho deciso di aspettare fin dopo che l'episodio finale fosse stato trasmesso, in modo che la notizia non rovinasse la vostra esperienza. Semplicemente non mi sembrava giusto fare esplodere la bolla così presto, soprattutto con un finale di stagione così".

"Ovviamente gli ascolti erano bassi" - la prima stagione è stata vista mediamente da 470.000 spettatori settimanali in diretta, meno della serie Dark Matter recentemente cancellata da Syfy, ma in parità con la serie Wynonna Earp che, invece, è stata rinnovata - "ma è stato comunque uno show di cui se n'è parlato molto sui social (grazie a voi ragazzi!) e uno spettacolo ben visto dalla critica", ha continuato Roland. "Nonostante la cancellazione, Syfy è stata l'unica rete a credere in questo progetto...e per questo sarò sempre grato".

Roland, in fine, afferma che il futuro della serie è ancora poco chiaro, magari potrebbe approdare su qualche altra rete, aggiungendo: "Non c'è definitivamente una seconda stagione in un futuro prossimo, ma rimango cauto perché c'è tanto altro da raccontare in questa serie".