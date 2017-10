Breaking Bad: troppe pizze lanciate sul tetto, i proprietari erigono un recinto

Vi ricordate la famosissima scesa diin cuiriuscì, in un solo ciak, a lanciare una pizza intera sul tetto di quella che, nella serie, era la casa del suo personaggio? Ebbene, gli attuali proprietari dell'immobile hanno dovuto erigere un recinto affinché i tanti fan in visita smettessero di lanciare pizze sul loro tetto.

Non è uno scherzo! Infatti, i molti turisti in pellegrinaggio ad Albuquerque, NM, non si limitavano a scattare foto del luogo in cui è vissuto Walter White, l'inaspettato produttore di droga, ma si cimentavano anche nel lancio della pizza, costringendo così gli attuali proprietari ad erigere un recinto in ferro battuto alto circa 1,80 metri.

"Non vogliamo barricarci dentro", ha dichiarato Joanne Quintana, la proprietaria della casa. "Siamo noi quelli bloccati all'interno". Ma con i centinaia di fan che stanno circondando la casa da alcuni week-end, hanno deciso che è giunto il momento di fare un cambiamento. "Ci sentiamo come se non potessimo lasciare la casa perché quando lo facciamo, succede qualcosa e questo è ridicolo", ha continuato, citando casi in cui i turisti hanno preso dalla casa rocce paesaggistiche come souvenir o in cui hanno chiesto ai proprietari di lasciare la scena per avere foto migliori della casa.

Già nel 2015, Vince Gilligan, creatore della serie, dovette fare un annuncio affinché i fan smettessero di lanciare pizze sul tetto, ma pare che dopo quasi quattro anni dalla fine dello show, alcuni fan non ne abbiano ancora abbastanza.