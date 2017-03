Breaking Bad: tutta la serie riassunta in un film

La serie capolavoro ideata dariassunta in un unico montaggio di due ore, realizzato da un affezionatissimo fan e pronto per essere gustato gratuitamente.

Siete stanchi di essere sempre fuori dalla conversazione quando gli amici iniziano a parlare di Breaking Bad?



Avreste voluto mettervi in pari con la serie, ma non siete riusciti a sopravvivere alla noia della puntata della mosca?



Amate così tanto Bryan Cranston e Aaron Paul da voler rivedere tutte le cinque stagioni di BrBa, ma il tempo a vostra disposizione è sempre di meno?



Un montaggio lungo due ore, esattamente il tempo di un film, è apparso su Vimeo per giungere in vostro aiuto. In questo lungometraggio, tutti i momenti più importanti della serie vengono inanellati uno dietro l'altro, pronti per essere assaporati tutti in un sol boccone.



Mettete i pop-corn nel microonde, recuperate la coperta, scacciate il cane dal divano e spegnete il cellulare. Buona visione.