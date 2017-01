Bryan Singer alla regia della nuova serie tv sugli X-Men

Come saprete, la Fox ha ordinato ufficialmente la nuova serie tv dedicata agli, prodotta insieme ai Marvel Studios. Ora The Hollywood Reporter rivela che la Fox ha ingaggiato un regista per dirigere il pilot.

Secondo il sito sarà proprio Bryan Singer a dirigere il pilot del serial televisivo. Singer sarà produttore della serie insieme a Simon Kinberg, Lauren Shuler Donner e Jeph Loeb; la serie è stata sviluppata da Matt Nix, che ha anche scritto la sceneggiatura.

La serie non ha ancora un titolo ma dovrebbe essere incentrata su di una famiglia con dei figli mutanti, costretti alla fuga ed aiutati da un team di mutanti. Le Sentinelle saranno i villain della serie.

Singer ha già diretto X-Men, X-Men 2, X-Men - Giorni di un futuro passato ed il recente X-Men: Apocalisse.