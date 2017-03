Buffy - L'ammazzavampiri: Joss Whedon sul possibile reboot: "Non lo escludo"

In una recente intervista, il papà disi è espresso riguardo un eventuale reboot della serie non assicurando nulla, ma senza escludere la possibilità di un ritorno dell'ammazzavampari.

Buffy - L'ammazzavampiri rientra nel novero delle serie cult degli anni '90, insieme a capolavori come Twin Peaks o X-Files. Non è quindi strano immaginare che tanti fan, in occasione del ventennale della serie, stiano sognando un ritorno della loro eroina.



Joss Whedon, uno dei geni nemmeno-tanto-occulti di Hollywood (due titoli: Toy Story e The Avengers) è stato intervistato da Hollywood Reporter riguardo il possibile reboot di Buffy.



Il regista-sceneggiatore-produttore-signore dei nerd ha però glissato sull'argomento, definendo improbabile il ritorno della serie.



"Sono sicuro che faranno ripartire La Vita Secondo Jim fra poco", ha riferito in modo scherzoso Whedon. "La banca della nostalgia è così sicura che ci basterà continuare a prelevare dai suoi depositi? Qualcuno deve andare avanti. Dobbiamo creare cose nuove, qualcosa di cui poter immaginare un reboot per il futuro."



L'idea dei reboot, quindi, non rientra molto fra le preferenze del buon Joss. "Fai tornare qualcosa, ed anche se fosse esattamente buono quanto l'originale, non si potrebbe dire altrettanto dell'esperienza. Hai già sperimentato quella cosa, e tutto quello che c'era di buono è rimasto con te. Bisognerebbe adattarlo per le aspettative e regolarlo per il clima, e ciò non è così facile. Fortunatamente molti dei miei attori sono ancora bellissimi, ma non ho paura di una loro performance scricchiolante. Ho più paura di diventare uno storyteller scricchiolante."



E gli attori? Non arrivano buone notizie nemmeno da quel fronte. David Boreanaz ha declinato qualsiasi invito ad un ritorno nei panni di Angel; anche la stessa Sarah Michelle Gellar, il volto di Buffy, ha espresso seri dubbi riguardo una transizione della serie verso la maturità, verso temi più adulti.



C'è del buono, però. Whedon, dopo essersi una pausa una volta finito Avengers: Age of Ultron, sta per tornare con un prodotto molto simile a Buffy. "Sono tornato per parlare di un qualcosa che ho sempre voluto raccontare: giovani donne con poteri, caricate anche del peso che tale potere comporta. Sto sperimentando con la forma narrativa e con i nuovi personaggi, in modo da imparare qualcosa mentre lo faccio."



In attesa di questo tanto agognato ritorno, non ci resta che rispolverare il videoregistratore e riguardare tutte le VHS di Buffy - L'ammazzavampiri. Ancora una volta.