Bull cambierà showrunner in caso di rinnovo

Importante cambio al fronte per, la serie targata CBS, che in caso di rinnovo potrebbe avere un nuovo showrunner, che dovrebbe sostituire l’attuale. La produzione avrebbe individuato inil nuovo produttore esecutivo, almeno secondo quanto riferito da Deadline.

Goffman, dal canto suo, non dovrebbe del tutto abbandonare la produzione, e potrebbe continuare ad avere un ruolo centrale nello show, ma al momento ancora non c’è nullo da definito.

Al momento intorno alla serie tv vige l’incertezza più totale, ma secondo molti il fatto che sia stato già individuato un nuovo show runner è un segnale positivo per il futuro di Bull.

Caron comunque vanta un curriculum importante, avendo lavorato con Bruce Willis, Cybill Sheperd e con Patricia Arquette su Medium.