Carnival Row: su Amazon la nuova serie prodotta e interpretata da Orlando Bloom

ha firmato per la parte da protagonista assoluto nella nuova serie drammatica prodotta da Amazon e intitolata

La storia è ambientata in una città neo-vittoriana in cui si sono riunite delle creature mitologiche in fuga dalla loro patria in guerra. La tensione tra gli immigrati e i cittadini continuerà però a crescere. Bloom interpreterà Rycroft Philostrate, un ispettore di polizia impegnato nelle indagini sull’omicidio di una fata che lavora come showgirl a Carnival Row. Rycroft si occuperà ugualmente del caso, anche se questo lo vede coinvolto emotivamente, e cercherà di risolvere il mistero ad ogni costo. Bloom è coinvolto anche in qualità di produttore.

Il ruolo segna il suo debutto come regular in un prodotto seriale, dopo essere apparso solamente come guest in diversi show nel corso della sua carriera. Carnival Row sarà composto da una prima stagione di otto episodi, che saranno scritti e prodotti da Rene Echevarria. Alla regia troveremo Paul McGuigan. Lo script si basa su una sceneggiatura mai trasformata in film di Travis Beacham, il quale figurerà come produttore esecutivo nella serie, e da allora giacente nella Black List dei copioni più promettenti.